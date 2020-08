Fix: Bayern-Goalie Christian Früchtl wechselt nach Nürnberg

Bayerns Nachwuchsgoalie Christian Früchtl schliesst sich für die neue Saison dem 1. FC Nürnberg an.

Der 20-Jährige hütete in der abgelaufenen Saison den Kasten der 2. Mannschaft der Münchner und wurde mit dieser Meister der 3. Liga. Nun geht es eine Stufe nach oben: Christian Früchtl wechselt auf Leihbasis zum 1. FC Nürnberg. Das Ziel des Youngsters ist es, den Nummer 1-Posten zu übernehmen, der bislang Christian Mathenia ausübt.

“Christian ist der talentierteste und beste deutsche Torwart in seiner Altersklasse. Mit ihm erhöhen wir die Qualität in unserem Torhüterteam noch einmal. Beim Club möchte er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen”, sagt Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking.

Über eine Kaufoption verfügen die Franken nicht.

Der nächste Neuzugang steht fest: Christian #Früchtl wechselt auf Leihbasis vom @FCBayern zum #FCN. Servus Christian und willkommen beim Club! 👋https://t.co/OdTU0mMIS3 — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) August 7, 2020

psc 7 August, 2020 15:18