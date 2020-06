Es ist fix: Coutinho-Leihe beim FC Bayern wird verlängert

Die Würfel sind gefallen: Coutinho wird dem FC Bayern bis zum Ende der Champions League-Kampagne im August zur Verfügung stehen.

Der zurzeit rekonvaleszente Brasilianer ist per Leihvertrag eigentlich nur bis zum 30. Juni an den FC Bayern gebunden. Laut “Sky” hat sich Berater Kia Joorabchian am Mittwoch mit den Bayern-Verantwortlichen aber über eine Verlängerung der Leihe bis zum offiziellen Ende dieser Spielzeit einigen können. Ende August folgt für Coutinho dann erst einmal die Rückkehr zum FC Barcelona, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht.

Der Spielmacher hat sich von seiner jüngsten Verletzung erholt und befindet sich mittlerweile wieder im Mannschaftstraining. Einsätzen im August steht zurzeit nichts im Weg. Klar ist indes, dass die Zeit für den 28-Jährigen in München zum Saisonende abläuft. Ein längerfristiger Verbleib ist ausgeschlossen.

psc 18 Juni, 2020 14:05