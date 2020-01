Fix: Der FC Bayern holt Woo-yeong Jeong aus Freiburg zurück

Der südkoreanische Angreifer Woo-yeong Jeong kehrt nach einem halben Jahr beim SC Freiburg wieder zu den Bayern zurück.

Die Münchner leihen den 20-jährigen Stürmer für den Rest dieser Spielzeit aus und werden ihn in der 2. Mannschaft in der 3. Liga einsetzen. “Woo-yeong Jeong hat durch die Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier für Tokio 2020 quasi die komplette Rückrundenvorbereitung beim SC Freiburg verpasst. Bei uns sieht er die Chance, ohne lange Eingewöhnungszeit wertvolle Spielpraxis in der 3. Liga sammeln zu können. Und wir freuen uns, mit ihm eine weitere sehr gute Alternative für unsere Offensive zur Verfügung zu haben”, sagt Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer.

Freiburg hofft angeblich auf eine Rückkehr von Jeong im Sommer. Die Bayern profitierten offenbar von einer Rückkaufoption, die mit Freiburg vereinbart wurde.

psc 29 Januar, 2020 11:02