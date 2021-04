Flick-Nachfolger? Die Bayern denken an Massimiliano Allegri

Der FC Bayern muss sich im Hinblick auf die kommende Saison vielleicht auf Trainersuche begeben. Hansi Flick könnte auf einen Wechsel zum DFB drängen. Als potentieller Nachfolger rückt Massimiliano Allegri in den Fokus.

Der 53-jährige Italiener ist einer der wenigen Startrainer, die derzeit ohne Engagement und damit verfügbar sind. Laut “SportMediaset” befasst man sich in München zumindest schon einmal mit Allegri. Noch hofft vor allem Vorstandsboss auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit mit Flick. Alternativen müssen aber schon einmal ins Blickfeld genommen werden. RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat in dieser Woche ziemlich deutlich klargemacht, dass er keine Gespräche mit den Bayern führen wird und in Leipzig bleibt. Allegri ist eine weitere Option.

Allerdings könnte es auch bei diesem kompliziert werden: Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass Juve ihn zu einem Comeback bewegen will, da die erste Saison von Andrea Pirlo an der Seitenlinie nicht wie erwünscht verläuft.

psc 15 April, 2021 16:26