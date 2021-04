Neben Flick: Nächster Bayern-Trainer vor dem Abgang

Nicht nur Hansi Flick steht beim FC Bayern vor dem Abgang. Auch sein enger Vertrauter und Assistent Danny Röhl könnte den deutschen Rekordmeister im Sommer verlassen.

Laut “Sport 1” steht nach dem Auswärtsspiel in Mainz am kommenden Samstag ein wegweisendes Gespräch zwischen dem 31-Jährigen und Sportvorstand Hasan Salihamidzic an. Röhl will offenbar auch in Zukunft mit Hansi Flick zusammenarbeiten. Gemeinhin wird erwartet, dass beide die Münchner zum Saisonende verlassen – und vielleicht zum DFB wechseln.

Röhl stiess 2019 aus Southampton nach München. Die Trainerlaufbahn begann er zuvor bei RB Leipzig.

Auch Miroslav Klose könnte im Sommer eine neue Herausforderung annehmen und die Bayern verlassen.

psc 20 April, 2021 11:59