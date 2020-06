Flick spricht über die Zukunft von Cuisance

Für den FC Bayern hat Michael Cuisance sein erstes Tor erzielt. Wie es mit ihm weitergeht, verrät sein Trainer Hansi Flick.

Die erste Saison von Michael Cuisance beim FC Bayern verlief für den Franzosen wohl nicht wie erhofft. Der Mittelfeldspieler spielte über grosse Teile der Spielzeit keine besondere Rolle beim deutschen Rekordmeister, krönte sich am letzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg aber immerhin mit seinem ersten Treffer.

Doch Gerüchte um einen etwaigen Wechsel zu Olympique Marseille kursieren seit Kurzem. Bayern-Coach Hansi Flick erklärte in Anbetracht Cuisances Zukunft: “Er hat sich das verdient, er hat nach Corona sehr gut gearbeitet, auch an seiner Fitness. Dass er ein klasse Fussballer ist, hat er schon immer bewiesen. Jetzt geht er auch mit der nötigen Mentalität, die man braucht, ran an die ganze Sache.”

“Wie sein Weg weitergeht”, so der Meistertrainer “ist letztendlich immer auch vom Spieler entscheidend, was er anbietet und im Moment sind wir sehr zufrieden.” Es scheint also, dass sich Cuisance weiterhin in München beweisen darf…

adk 28 Juni, 2020 12:17