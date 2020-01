Flick über Coutinho: “Noch nicht genug integriert”

So richtig etabliert hat sich Philippe Coutinho beim FC Bayern München bis dato noch nicht. Sein Coach Hansi Flick spricht nun im Trainingslager über den Brasilianer.

Vereinzelt liess Philippe Coutinho in der Hinrunde seine Klasse beim FC Bayern aufblitzen. Von der Leihgabe des FC Barcelona ist jedoch mehr gefordert – in der Rückrunde muss er überzeugen. Immerhin besitzt der deutsche Rekordmeister eine Kaufoption in Höhe von rund 120 Mio. Euro.

Bayern-Trainer Hansi Flick macht gegenüber “Sport Bild” klar: “Philippe ist ein begnadeter Fussballer. Er braucht aber das Zusammenspiel mit den Spielern. Ich glaube, da haben wir ihn noch nicht genug integriert.”

Im Trainingslager in Doha kann sich Coutinho nun beweisen. “Die Vorbereitung hat ihm sehr gut getan. In der nächsten Woche steht vieles mit Ball auf dem Plan. Da wird er nochmal den Sprung machen und hoffentlich gegen Hertha zeigen, was er für eine Klasse hat”, so Flick weiter.

In dieser Saison kam der 27-Jährige bislang in 22 Pflichtspielen zum Einsatz, wobei ihm sieben Tore und sieben Torvorlagen gelungen waren.

adk 11 Januar, 2020 11:28