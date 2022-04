Freiburg-Trainer Christian Streich schiesst gegen Nagelsmann

Freiburgs Einspruch gegen die Spielwertung der 1:4-Niederlage gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende wurde vom DFB-Sportgericht abgeschmettert. Den Münchnern könne kein schuldhaftes Verhalten vorgeworfen, heisst es in der Begründung. Obwohl die Breisgauer dieses Urteil akzeptieren, ist Trainer Christian Streich über die Reaktion aus dem Lager der Bayern durchaus verärgert

Trainer Julian Nagelsmann hatte in dieser Woche erklärt, dass er den Einspruch von Freiburg für falsch erachte. Streich hält diese Haltung offensichtlich für falsch, wie er am Freitag auf einer Pressekonferenz erklärt: “Es kann nicht sein, dass es drei Parteien sind. Zwei machen einen Fehler, keinen unerheblichen Fehler. Was überhaupt nicht schlimm ist. Jeder macht Fehler. Ich mache auch Fehler. Und nachher ist der Dritte derjenige, der dann noch von gewissen Leuten, teilweise von denen, die die Fehler gemacht haben, an den Pranger gestellt wird. Das ist ein absolutes Unding. Das haben wir sehr genau vernommen.” Freiburg hatte bereits beim Einlegen des Rekurses betont, dass es in eine äusserst unangenehme Rolle gedrängt worden sei, da das Verfahren nicht klar geregelt ist. Streich führt aus: “Jetzt geht es darum, dass wir in solchen Fällen eine Rechtssicherheit kriegen. Ich persönlich hoffe sehr darauf, dass es andere Verfahrensregelungen gibt.”

Nagelsmann seinerseits betonte am Freitag, dass er weder auf den Klub noch auf Streich persönlich sauer sei: “Mir ist schon wichtig in diesem ganzen Thema, dass ich in keinster Weise enttäuscht vom SC Freiburg oder von Christian Streich bin. Ich bin Christian Streich keinen Meter böse, dass sie das gemacht haben. Ich habe meine persönliche Meinung kundgetan zum Einspruch. Aber bis ich von jemandem enttäuscht bin, da müssen schon andere Dinge passieren, die weit über das Berufliche hinausgehen und nicht ein Anfechten eines Spiels.” Und weiter: “Ich finde Christian Streich immer noch herausragend als Typ und als Trainer. Daran hat diese Anfechtung des Spielergebnisses nichts geändert.”

psc 8 April, 2022 15:43