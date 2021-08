Fünf Bundesliga-Klubs jagen Nationalspieler Thilo Kehrer

Der deutsche Abwehrspieler Thilo Kehrer könnte Paris St. Germain in diesem Sommer nach drei Jahren verlassen. Eine Rückkehr in die Bundesliga steht zur Debatte.

Nach Angaben von “fussballtransfers.com” stehen nicht weniger als vier deutsche Klubs in Kontakt mit dem Berater des 24-Jährigen: Der FC Bayern, Gladbach, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg werden namentlich genannt. Der “kicker” berichtet, dass ausserdem auch Bayer Leverkusen am früheren Schalker dran ist. PSG soll bereit sein, Kehrer für eine Ablöse von 20 Mio. Euro ziehen zu lassen. Der Defensiv-Allrounder steht noch bis 2023 unter Vertrag. Wegen den Ankünften von Sergio Ramos und Achraf Hakimi hat er allerdings geringe Aussichten auf einen Stammplatz in Paris.

psc 2 August, 2021 16:12