Gareth Southgate wütet wegen Jamal Musiala: «Es ist eine Schande»

Jamal Musiala hatte die Qual der Wahl: Er wäre sowohl für die englische wie auch deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt gewesen. Letztlich entschied er sich für die DFB-Elf. Aus Sicht des englischen Nationaltrainers Gareth Southgate eine Schande.

In der Jugend spielte Musiala noch für die Nachwuchsauswahlen der Three Lions – gemeinsam mit Jude Bellingham. Vor anderthalb Jahren fiel dann aber die Grundsatzentscheidung zu Gunsten Deutschlands. Wohl auch, weil Musiala seit 2019 dort lebt und für den FC Bayern aufläuft. Southgate sagt nach dem spektakulären 3:3 in der Nations League zur Causa in der «Bild»: «Musiala ist ein aussergewöhnlicher Spieler. Wir hatten ihn bei uns mit Jude in unserer U16 spielen. Sie wissen, wie sehr wir ihn mochten, Sie wissen, wie sehr wir versucht haben ihn zu behalten. Er hat aber beim FC Bayern mit acht deutschen Nationalspielern trainiert, die die Gelegenheit hatten, ihn zu beeinflussen. Das ist eine Schande. Er ist ein sehr spezielles Talent.»

Noch in der Ära Jogi Löw bestritt Musiala sein erstes Spiel für die DFB-Elf. Inzwischen ist er dort genauso gesetzt wie beim FC Bayern – mit erst 19 Jahren.

psc 27 September, 2022 09:12