Geldstrafe von Bayern-Profi Sadio Mané enthüllt

Bayern-Stürmer Sadio Mané wurde nach seiner Attacke gegen Teamkollege Leroy Sané in der Kabine hart bestraft. Nun wurde die Summe publik, die der 31-jährige Senegalese zahlen musste.

Laut «Sky» wurde noch nie ein Bayern-Profi mit einer derart hohen Busse belegt. Demnach sind es mehr als 300.000 Euro, die Mané zahlen muss.

Der Eklat gilt vereinsintern nun aber als abgehakt. Der Blick richtet sich nach Vorne. Am Mittwochabend soll es in der Allianz Arena zu einer Sternstunde kommen. Die Bayern müssen in der Champions League gegen ManCity ein 0:3 aus dem Hinspiel wettmachen. Mané gehört wieder zum Kader, nachdem er gegen Hoffenheim intern suspendiert war.

psc 17 April, 2023 09:16