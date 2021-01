Gerüchte um Alaba: Das sagt nun Zidane dazu

David Alaba soll nach spanischen Medien vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen. Cheftrainer Zinédine Zidane vermeidet es derweil, die Gerüchte anzuheizen.

Laut der spanischen Sportzeitung “Marca” könnte der Transfer von David Alaba vom FC Bayern zu Real Madrid “bereits kommende Woche erfolgen.” Der Vertrag des Österreichers läuft beim Bundesliga-Topklub im Sommer 2021 aus, wonach er bereits im Januar einen Vorvertrag mit einem neuen Verein unterzeichnen darf.

Auf der Pressekonferenz am Freitag wurde Reals Cheftrainer Zinédine Zidane gefragt, was an den Meldungen dran sei. Lachend teilte der Franzose (zitiert via “REAL TOTAL”) mit: “Wir haben alle Spieler schon bei uns. Ich denke nur an die bevorstehende Partie und an alle Spieler, die wir hier haben. Wir haben 22 Feldspieler und damit schon einen ziemlich breiten Kader. Und wir haben mit den Spielen und der täglichen Arbeit schon zu viel zu tun, um an Spieler zu denken, die nicht uns gehören.”

Besonders ausführlich wollte sich der 48-Jährige damit nicht zu den Gerüchten um den Profi vom FC Bayern äussern. Allerdings deutet einiges daraufhin, dass Alaba ab dem 1. Juni 2021 tatsächlich ein Akteur von Real Madrid sein wird.

adk 1 Januar, 2021 17:25