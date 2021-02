Gladbach-Verbleib oder Abschied? Neuhaus spricht über Zukunft

Florian Neuhaus ist nach seinen glänzenden Auftritten in den vergangenen Monaten einer der begehrtesten Mittelfeldspieler auf dem Transfermarkt. Ob er im Sommer wechselt oder weiterhin für Gladbach aufläuft, ist selbst für ihn noch offen.

Im Interview mit dem “kicker” verweist der 22-Jährige erst einmal auf seinen laufenden Vertrag. Was dieser im Hinblick auf die kommende Saison bedeutet, lässt er aber selbst offen: “Ich habe einen Vertrag bis 2024 und in dieser Saison noch sehr grosse Ziele. Darauf konzentriere ich mich jetzt.” Dank einer Ausstiegsklausel wäre ein Abgang bereits im Sommer relativ problemlos möglich. Neuhaus lässt die unklare Zukunft derzeit noch relativ kalt: “Für mich ist das jetzt wirklich kein so grosses Thema”, sagt er. “Ich spiele bei Borussia, ich habe einen Vertrag, und wir als Klub verfolgen noch sehr grosse Ziele in dieser Saison. Was dann im Sommer passiert, kann ich aktuell nicht sagen. Ich bin, was die Zukunft betrifft, auch ganz entspannt. Die Borussia ist ein Verein, bei dem ich mich hervorragend entwickeln konnte und alles vorfinde. Ich weiss, was ich an Borussia habe.”

Zu den Interessenten für den Spielmacher zählen neben dem FC Bayern auch englische Topklubs.

Die Ziele von Neuhaus noch in dieser Saison sind klar: “Ein Titel. Ich will in meiner Karriere Titel gewinnen, das treibt mich an. Ein Jahr mit einem Titelgewinn, das wäre dann wirklich ein Traumjahr.”

psc 21 Februar, 2021 16:20