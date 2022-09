Goretzka meldet sich zurück

Der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka hat sich am Mittwoch im DFB-Pokal eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach seiner Einwechslung gelang dem bis dato verletzten Mittelfeldakteur (Kniearthroskopie) direkt ein Tor beim 5:0-Erfolg des FC Bayern München gegen Viktoria Köln.

„Leon hat ein, zwei Baustellen, die dann aufschreien bei gewissen Strukturen. Dafür kann er nichts. Es sind teilweise auch angeborene Dinge, die nichts damit zu tun haben, dass er falsch trainiert oder nicht genügend trainiert hat. Grundsätzlich bist du nach der Reha immer fit. Vielleicht sogar fitter als davor, weil du ein Eins-zu-eins-coaching hast“, so Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über das Comeback seines Spielers.

„Wir werden ihm natürlich schnellstmöglich weiteren Rhythmus geben und ihn reinwerfen.“ So ist möglicherweise ein Startplatz in der Mittelfeldzentrale drin, allerdings nicht am Wochenende beim Gastspiel in Berlin.

soe 3 September, 2022 12:55