Goretzka vor Vertragsverlängerung: “Tendenz geht klar zu den Bayern”

Leon Goretzka kann es sich eigenen Aussagen nach gut vorstellen, über 2022 beim FC Bayern aufzulaufen.

Der Vertrag von Mittelfeldmann Leon Goretzka läuft beim FC Bayern im Sommer 2022 aus. Die Münchner sollen derzeit daran arbeiten, das Arbeitspapier des gebürtigen Bochumers zu verlängern. “Ich fühle mich superwohl hier. Bayern hat mir in den letzten Jahren sehr geholfen, den nächsten Schritt zu machen”, erklärte Goretzka am Samstag nach dem 1:0-Sieg gegen RB Leipzig im “ZDF-Sportstudio” und fügte an: “Von daher geht die Tendenz auch klar zu Bayern.”

Der deutsche Nationalspieler kam 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München. “Leon Goretzka hat sich in den letzten zwölf Monaten extrem entwickelt. Er ist für uns in meinen Augen einer der wichtigsten Spieler geworden und ein Garant für unsere Erfolge. Ja, wir wollen mit ihm verlängern”, sagte Präsident Herbert Hainer Anfang März gegenüber “Sport1”.

adk 4 April, 2021 10:57