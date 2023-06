Hainer kündigt an: "Wir werden viel Geld ausgeben"

Der FC Bayern will im Sommer im grossen Stil investieren. Dies kündigt Präsident Herbert Hainer offenkundig an.

Nach einer durchwachsenen Saison, aus der zumindest die Meisterschaft resultierte, will der FC Bayern die richtigen Schlüsse ziehen. Daraus lässt sich selbstredend deduzieren, dass der Kader verstärkt werden soll. "Wir werden viel Geld ausgeben, bisher haben wir noch keines ausgegeben. Die bisherigen beiden Transfers [Konrad Laimer von RB Leipzig und Raphael Guerreiro vom BVB, d.Red.] haben wir ablösefrei getätigt", sagte Herbert Hainer am Sonntag dem TV-Sender von "Bild".

Der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Bayern betonte in diesem Zuge erneut: "Es ist bekannt, dass wir einen Mittelstürmer suchen, aber davon gibt es leider nicht so viele. Wir sind jedoch auf einem guten Weg, analysieren den Markt und gucken, was zu uns passt." Dass die Münchner die Transfermarke von 100 Millionen Euro knacken, ist nicht ausgeschlossen. "Aber dafür muss auch alles stimmen", so Hainer. Gehandelt werden nach wie vor Harry Kane (Tottenham Hotspur), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Dusan Vlahovic (Juventus Turin).

adk 12 Juni, 2023 10:06