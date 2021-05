Hamann schlägt Lewandowski-Verzicht bei Bundesliga-Finale vor

Robert Lewandowski hat beim 2:2 des FC Bayern gegen den SC Freiburg sein 40. Tor in der laufenden Bundesliga-Saison erzielt und ist damit mit Gerd Müller gleichgezogen. TV-Experte Dietmar Hamann schlägt nun vor, dass der Pole am letzten Spieltag aussetzen sollte, um Müllers Rekord nicht zu brechen.

Lediglich 28 Einsätze benötigte Robert Lewandowski, um in der Bundesliga-Spielzeit 2020/21 40 Tore zu erzielen. Zuvor waren so viele Treffer Gerd Müller in der Saison 1971/72 gelungen. Damit Lewandowski nicht alleiniger Rekordhalter wird, hat Dietmar Hamann einen Vorschlag: Der Stürmer des FC Bayern soll im Bundesliga-Finale gegen den FC Augsburg (22. Mai) auf seinen Einsatz verzichten.

“Was wäre das für ein Zeichen wenn die Bayern sagen, wenn Lewandowski sagt nächsten Samstag: Ich spiele nicht. Ich bleibe weg”, sagte Hamann am Sonntag bei “Sky90”. Der frühere Bayern-Verteidiger fügte an: “Was würde das für ein Zeichen setzen, an die Welt, an den Fussball, an die Leute, aus Respekt vor Gerd Müller zu sagen: Wir lassen den Lewandowski nicht spielen.”

Hamann teilte fragend mit: “Ohne Gerd Müller wäre der FC Bayern nicht da, wo er heute steht. Und welch grössere Wertschätzung könnte man ihm geben, als Lewandowski nächste Woche nicht spielen zu lassen oder von ihm aus zu sagen, dass er nicht spielt.” Dass Lewandowski auf einen Einsatz gegen Augsburg verzichtet, ist wohl aber unwahrscheinlich. Zu ambitioniert wird der Pole sein, eine neue Bestmarke aufzustellen.

adk 16 Mai, 2021 15:20