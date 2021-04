Hansi Flick verteilt an PK eine Breitseite gegen Salihamdzic

Eigentlich wollen die Bayern endlich Ruhe in der Diskussion um das angespannte Verhältnis zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Mit einer explosiven Aussage sorgt der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Union Berlin nun aber selber dafür, dass wieder heftige Schlagzeilen generiert werden.

Flick kommt auf einen Vergleich zwischen der jetzigen und der letztjährigen Mannschaft zu sprechen. Dabei findet er klare Worte: “Wir hatten letztes Jahre eine Mannschaft, die qualitativ besser war als die Mannschaft dieses Jahres.” Diese Ansage sitzt: Es ist nämlich eine ziemlich unverblümte Kritik an Hasan Salihamidzic, der als Sportvorstand für die Zusammenstellung der Mannschaft zuständig ist. Flick hat in der Vergangenheit bereits durchblicken lassen, dass er sich gerne mehr Mitspracherecht wünschen würde.

Im vergangenen Oktober wurden ihm am Deadline Day des damaligen Transferfensters noch vier Neuzugänge zur Verfügung gestellt, die aber die im Sommer erfolgten Ablöse offenbar nicht kompensieren konnten.

Mit seiner Aussage bewirkt Flick genau das Gegenteil von dem, was er sich wünschen würde – und zwar Ruhe im Verein. Dass er nach wie vor betont, sehr viel Freude an der Arbeit mit der Mannschaft hat und diese mit Begeisterung, Intensität und Mentalität dabei sei, wird die mediale Diskussion nicht ersticken. Zumal er später in der Pressekonferenz die Frage, ob er seinen bis 2023 gültigen Vertrag erfüllen wird, nicht beantworten will. “Nächste Frage”, sagt er genervt.

psc 9 April, 2021 14:09