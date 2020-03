Hansi Flick äussert sich zum Vertragspoker

Die Zukunft von Bayern-Coach Hansi Flick ist noch nicht geregelt. Dem 55-Jährigen sollen auch Jobs in der Premier League angeboten werden. Nun äussert er sich.

Auf einer Pressekonferenz am Freitag stellt Hansi Flick klar, dass der FC Bayern sein “erster Ansprechpartner” ist. Eile sieht er allerdings, wie auch die Verantwortlichen beim Rekordmeister, nicht: “Es ist nicht so, dass wir nie miteinander sprechen. Wir sind im Austausch. Wir haben aber ausgemacht, dass wir erst mal gucken, wie die Saison so läuft.” Mit diesem Vorgehen ist er laut eigener Aussage einverstanden.

Flick hat den Trainerposten bei den Bayern Anfang November übernommen und weist seither eine sehr starke Bilanz von 17 Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Mit allfälligem Interesse aus dem Ausland befasst er sich nicht, der Fokus liege zurzeit einzig in München: “Alles andere ist für mich nicht relevant”.

psc 6 März, 2020 15:06