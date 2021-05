Hansi Flick bestätigt Gespräch mit dem DFB

Hansi Flick gilt als grosser Favorit auf die Löw-Nachfolge bei der deutschen Nationalmannschaft. Tatsächlich gab es auch schon erste Gespräche.

Dies bestätigt der Bayern-Übungsleiter auf einer Pressekonferenz am Freitag. Demnach stand er bereits im Kontakt mit DFB-Manager Oliver Bierhoff: “Es gab Gespräche, auch mit Oli, aber es gab auch durchaus andere Gespräche. Was die Zukunft betrifft, ist noch lange nichts entschieden und ich warte ab, was letztendlich kommt.” Flick wird den FC Bayern zum Saisonende verlassen. Er könnte direkt zurück zum DFB wechseln, wo er in der Vergangenheit bereits als Assistent von Bundestrainer Jogi Löw fungierte und zwischenzeitlich auch mehr als zwei Jahre Sportdirektor war. Auch deshalb wüsste er bereits, was ihn erwarten würde: “Der Job als Bundestrainer ist was Besonderes, man hat eine Mannschaft mit den Besten aus Deutschland. Ich war lange eng dabei und hatte eine schöne Zeit. Ich weiss, was mich da erwarten würde.”

psc 7 Mai, 2021 15:11