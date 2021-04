Hansi Flick erklärt sein Verhältnis zu Salihamidzic jetzt doch

Nachdem Bayern-Coach Hansi Flick bei Fragen zu seiner sportlichen Zukunft und auch zu seinem Verhältnis zu Hasan Salihamidzic zuletzt abgeblockt hat, fährt er nun eine neue Strategie.

Vor dem Champions League-Spiel bei PSG spricht der 56-Jährige zum Austausch mit Salihamidzc und quittiert eine entsprechende Frage von “Sky” nicht mehr mit einem “Nächste Frage!”. Flick will den angeblichen Streit mit dem Sportvorstand nicht zu sehr gewichten: “Es geht nicht um Brazzo oder um mich. Es geht um den Klub. Natürlich haben wir das ein oder andere an Unstimmigkeiten gehabt, aber aktuell ist es einfach so: Er macht seinen Job, ich mache meinen Job. Wir konzentrieren uns auf das, was für den Verein wichtig ist.”

Insgesamt wird dem Bayern-Trainer medial und öffentlich offenbar zu häufig und auch “falsch” über dieses Thema gesprochen: “Da wird immer zu viel hineininterpretiert, ich bin ganz klar fokussiert auf meine Mannschaft.

Ob er nun fest damit plant, nächste Saison auch noch Bayern-Coach zu sein, will er derweil nach wie vor nicht klären.

psc 13 April, 2021 21:10