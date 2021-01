Hansi Flick greift aktiv in den Poker um Jérôme Boateng ein

Bayern-Trainer Hansi Flick will auch nächste Saison unbedingt auf Jérôme Boateng zählen können und greift in den Poker um dessen Zukunft ein.

Nach Angaben der “Sport Bild” hat der 55-Jährige seinem Verteidiger in Gesprächen klargemacht, dass er seinen vollen Support geniesst. In Gesprächen mit der Klubführung dürfte Flick darauf drängen, dass der im Sommer auslaufende Kontrakt mit dem 32-jährigen Routinier verlängert wird. Boateng ist unter Flick Stammspieler und soll auch in der nächsten Saison eine wichtige Rolle einnehmen, zumal mit David Alaba ein anderer Innenverteidiger den Verein wohl verlässt.

Der frühere deutsche Nationalspieler schnürt seine Schuhe mittlerweile seit knapp zehn Jahren für die Bayern. Bereits im vergangenen Jahr hat er klargestellt, dass er über diese Saison hinaus beim Rekordmeister bleiben möchte. Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge haben vor kurzem angekündigt, dass in absehbarer Zeit Gespräche stattfinden werden.

psc 27 Januar, 2021 16:11