Hansi Flick spürt ein Impf-Umdenken bei Joshua Kimmich

Die Impfdebatte beim FC Bayern geht weiter: Bundestrainer Hansi Flick bestätigt, dass Serge Gnabry und Jamal Musiala geimpft sind. Bei Joshua Kimmich spürt er derweil ein Umdenken.

Bei einem virtuellen DFB Medien Meet Up nimmt Flick seinen Spieler in Schutz und finde es nicht okay, dass Joshua Kimmich mitunter an den Pranger gestellt wird: “Er ist nicht Schuld an den hohen Infektionszahlen. Ich habe mit ihm gesprochen: Ich denke dass es in die Richtung geht dass er sich impfen lässt.” Der Bayern-Profi sei sehr reflektiert. Er werde sich nicht aufgrund von äusserem Druck, sondern nur aus eigener Überzeugung impfen lassen. Dazu könnte es nach Ansichts Flicks bald kommen.

Bei Serge Gnabry und Jamal Musiala ist die jeweilige Erstimpfung bereits erfolgt. Dies bestätigt Flick noch einmal. Da Gnabry in der Vergangenheit infiziert wurde, ist bei ihm vorerst kein weiterer Piks nötig. Musiala soll in der Winterpause zum zweiten Mal geimpft werden.

Mit Eric Maxime Choupo-Moting wurde derweil ein ungeimpfter Bayern-Profi positiv getestet (4-4-2.ch berichtete).

psc 24 November, 2021 16:25