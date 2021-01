Bayern-Coach Hansi Flick meckert über einen Umstand auf Schalke

Bayern-Coach Hansi Flick ist vor dem Direktduell gegen Tabellen-Schlusslicht Schalke 04 über einen bestimmten Umstand alles andere als glücklich.

Der Rasen in der Veltins Arena löst beim Münchner Trainer Kopfschütteln aus. “Der Platz ist nicht unbedingt das, was man in der Bundesliga sehen möchte”, sagt Flick auf einer Pressekonferenz: “Aber damit müssen beide Mannschaften zurechtkommen. Für meine Mannschaft ist es wichtig, dass wir uns auf diese Rahmenbedingungen einstellen. Das werden wir der Mannschaft nochmal mitgeben.”

Der Rasen auf Schalke ist mit vielen braunen Flecken zersetzt. Ganz andere Verhältnisse als sich der deutsche Rekordmeister von der eigenen Allianz Arena gewohnt ist. Flick stellt aber klar, dass das Geläuf für seine Spieler kein Alibi sein kann: “Ausreden und Entschuldigungen sind nicht unser Anspruch.”

Immerhin kann er personell fast aus dem Vollen schöpfen: Einzig Mittelfeldspieler Corentin Tolisso ist muskulär angeschlagen und macht die Reise nicht mit.

