Flicks Neuzugang Tiago Dantas erhält bald erste Chance

Der FC Bayern muss am Mittwoch beim Heimspiel gegen den VfL wolfsburg auf gleich vier verletzte bzw. rekonvaleszente Sechser verzichten (Kimmich, Goretzka, Javi Martinez, Nianzou). Youngster Tiago Dantas ist noch nicht spielberechtigt, kann sich aber bald Einsatzchancen ausrechnen.

Der 19-jährige Portugiese wurde nach der eigentlichen Deadline im Oktober verpflichtet und darf bis Jahresende nur in der 2. Mannschaft auflaufen. Bayern-Coach Hansi Flick soll sich persönlich für die Verpflichtung von Dantas eingsetzt haben. An der Pressekonferenz am Dienstag stellt er schon einmal klar, dass er ab dem Jahreswechsel mit dem jungen Mittelfeldspieler plant: “Er wird ab Januar dabei und spielberechtigt sein. Dann ist er eine Option für uns. Er macht eine gute Entwicklung. Aktuell ist er verletzt. Wenn er sich bei den Profis zeigen kann, wird das für ihn noch ein weiterer grosser Schritt.”

psc 15 Dezember, 2020 16:01