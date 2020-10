Hansi Flick verrät klaren Plan mit Youngster Tiago Dantas

Kurz vor Transferschluss schlug der FC Bayern noch einmal zuu und nahm den portugiesischen Youngster Tiago Dantas unter Vertrag. Trainer Hansi Flick verfolgt mit dem 19-Jährigen einen klaren Plan.

Der Mittelfeldspieler, der von seinen Spielanlagen sehr an Thiago erinnert, spielt bei den Münchnern zunächst in der 2. Mannschaft. Hansi Flick glaubt aber ans Potential des Neuzugangs, wie er bei “Sport 1” betont: “Er ist klein, aber hat starke Veranlagung. An seiner Physis werden wir arbeiten. Wir haben einen klaren Plan, um diese zu verbessern”, so der Bayern-Coach.

Und weiter: “Als Trainer macht es mir grossen Spass, mit ihm zu arbeiten. Tiago ist ein toller Fussballer, er ist aufgeschlossen und wissbegierig. Seine Qualitäten zeigt er schon jetzt bei uns im Training.”

Dantas ist bis nächsten Sommer von Benfica an die Bayern ausgeliehen. Der deutsche Rekordmeister soll ihn dann dank Kaufoption für 7,5 Mio. Euro fix übernehmen können.

psc 23 Oktober, 2020 09:31