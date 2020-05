Hansi Flick spricht über Vergleich mit Jupp Heynckes

Hansi Flick seit der Amtsübernahme beim FC Bayern im vergangenen November scheinbar fast alles perfekt gemacht. Dennoch gibt sich der Trainer weiterhin bescheiden.

Dem 55-Jährigen wird von vielen zugetraut, beim deutschen Rekordmeister eine Ära zu prägen. Vergleiche mit Triple-Gewinner Jupp Heyncke werden bereits gezogen. Hansi Flick gibt sich aber weiterhin demütig: “Es ist immer gut, wenn man sich selbst treu bleibt. Man begegnet vielen Menschen, die einen inspirieren und Jupp Heynckes hat das getan. Er war hier mein Trainer und danach hatten wir auch immer Kontakt. Es ist schön, dass wir immer in Kontakt geblieben sind. Seine Art und Weise ist vorbildlich. Ich möchte mich aber nicht mit Jupp Heynckes vergleichen, er ist auf einem ganz anderen Level.”

Für den 75-jährigen Heynckes findet Flick höchst anerkennende Worte: “Er war ein sehr erfolgreicher Trainer, er hat über Jahre hinweg erfolgreich gearbeitet und hat Höhen und Tiefen gemeistert. Ich bin erst am Anfang in dieser Position. Auch wenn man die Vergleiche gern liest.”

Auch in umgekehrter Richtung gab es in der jüngeren Vergangenheit schon sehr viel Lob. Flick ist für Heynckes derzeit die Idealbesetzung für den Trainerposten bei den Bayern: “Er ist für mich der ideale Trainer, weil er in der Vergangenheit in den verschiedenen Positionen im Fussball bereits grosse Erfahrungen gesammelt hat. Seine Qualitäten sind Fachkompetenz, Menschenführung in allen Bereichen, Seriosität, Solidität und eine ausgezeichnete Präsentation in der Öffentlichkeit.”

psc 29 Mai, 2020 15:04