Hansi Flick ebnet den Weg für Timo Werner

Bayern-Trainer Hansi Flick hat sich zu den Personalplanungen des FC Bayern geäussert.

Der 55-jährige Chefcoach, der seinen Vertrag bei den Münchnern letzte Woche bis 2023 verlängert hatte, wird beim deutschen Rekordmeister künftig mehr Einfluss auf Transfers und Spielerrochaden besitzen. Eine entsprechende Zusage hatte er sich vor der Vertragsunterschrift gesichert. Ein erstes “Projekt” könnte die Verpflichtung eines weiteren Mittelstürmers sein – vielleicht sogar von Timo Werner. Von diesem hält Hansi Flick bekanntlich viel.

Im Gespräch mit Journalisten öffnete der Bayern-Trainer am Dienstag zumindest schon mal eine entsprechende Tür. “Zwei Spitzen sind absolut eine Option. Wir müssen flexibler auf die Umstellungen unserer Gegner reagieren und deshalb auch mit zwei Spitzen spielen können”, sagte er bei einer Videokonferenz mit Journalisten.

Neben dem gesetzten Robert Lewandowski könnte also noch ein weiterer Topstürmer kommen. Mit Werner befasst man sich an der Säbener Strasse schon länger. Konkret wurde es im vergangenen Jahr allerdings nicht – auch weil gewisse Entscheidungsträger angeblich nicht vom 23-jährigen deutschen Nationalspieler überzeugt sind oder waren. Ob eine Verpflichtung bereits im Sommer reüssiert wird, bleibt offen. Vorderhand hat man wegen der Coronakrise auch beim FC Bayern alle Gespräche mit potentiellen Neuzugängen auf Eis gelegt. Diese dürften aber zweifellos wieder aufgenommen werden.

Flick strebt weiter an, dass nach Thomas Müller auch die Leistungsträger Manuel Neuer und David Alaba gehalten werden. “Das müssen der Spieler und der Verein entscheiden. Ich habe mehrfach deutlich gesagt, wie viel ich von Manuel halte. Auch Alaba spielt zurzeit überragen und auch Thiago spielt auf besonderem, sehr hohen Niveau. Der Verein weiß, was er an ihnen hat. Ich hoffe, es geht in die richtige Richtung”, kommentiert der Bayern-Trainer.

psc 7 April, 2020 16:31