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Mega-Villa

Harry Kane lässt sich in England für 23 Millionen Mini-Buckingham Palace bauen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 10:28
Harry Kane lässt sich in England für 23 Millionen Mini-Buckingham Palace bauen

Der englische Torjäger Harry Kane lässt sich in seiner Heimat für rund 23 Mio. Euro einen Mini-Buckingham Palace bauen.

In Surrey, einer Grafschaft im Süden Englands, entsteht laut «The Sun» das neue Anwesen des Bayern-Stürmers. Ein Nachbar berichtet der Zeitung: «Er hat das Grundstück gekauft, das alte Haus abgerissen und seit etwa zwei Jahren bauen lassen. Die Front sieht aus wie der Buckingham Palace.»

Nicht nur die Hülle bzw. Aussenfassade ist pompös und spektakulär. Die Mega-Villa enthält demnach unter anderem ein Kino, einen Pool, eine Bar und einen Fitnessraum mit eigenem Behandlungsraum. Die Garage bietet Platz für fünf Autos, inklusive Drehplattform.

Der Bau ist dem Vernehmen nach beinahe abgeschlossen. Kane bezahlte alleine für das Grundstück 7,5 Mio. Euro. Das ursprünglich bestehende Haus liess er komplett abreissen um Platz für die neue Luxusvilla zu machen.

Kane lebt zurzeit noch in der Nähe von München rund 25 Minuten von der Säbener Strasse entfernt. Wann er zurück auf die Insel zieht, ist noch unklar. Vorerst läuft sein Vertrag in München bis 2027. Natürlich wird er seine neue Villa in den Ferien oder in spielfreier Zeit jederzeit geniessen können.

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