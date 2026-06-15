Harry Kane kann nach dem Fussball eine NFL-Karriere starten

Schon eine ganze Weile wird darüber spekuliert, dass der englische Torjäger Harry Kane nach seiner Fussballkarriere auch noch im American Football Fuss fassen könnte. Diese Pläne könnten in den kommenden Jahren konkret werden.

Noch steht der 32-jährige Angreifer auf dem Fussballplatz voll im Saft und beim FC Bayern bis 2027 unter Vertrag. Nach der WM wird es Gespräche über eine Vertragsverlängerung geben.

Laut «talkSPORT» könnte Kane aber in Zukunft durchaus auch in der NFL Spuren hinterlassen. Er bringe alles mit, um dort ein erfolgreicher Kicker zu werden. Dabei könnte er in die Fussstapfen von Dallas-Star Brandon Aubrey treten, der jüngst einen 28 Millionen Dollar-Vertrag unterzeichnet hat – Rekord für diese Position. Der Amerikaner selbst sagt auch, dass er Kane durchaus eine Karriere in der NFL zutraut.

Vorerst steht der Stürmer jedoch mit den Three Lions an der WM im Einsatz.