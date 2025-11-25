Harry Kane hat beruhigende Nachrichten für alle Bayern-Fans

Bayerns Torjäger Harry Kane spricht vor der Champions League-Partie gegen Arsenal über seine Zukunft. Dabei hat er für alle Fans der Münchner beruhigende Nachrichten.

Zuletzt wurde der Angreifer mehrfach mit einem möglichen Wechsel im kommenden Sommer in Verbindung gebracht, der dank einer Ausstiegsklausel grundsätzlich möglich wäre. Von einem Wechsel zum FC Barcelona oder auch einer Rückkehr in die Premier League war die Rede. Solche Absichten scheint Kane derzeit aber keinerlei zu haben. "Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben", sagt er in der "Bild".

Der Angreifer steht beim deutschen Rekordmeister erst einmal bis 2027 unter Vertrag. Kontakte zu anderen Klubs hat es bislang nicht gegeben, wie Kane versichert: "Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet."

Aus seiner Sicht sei es "unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert. Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist." Die Nachfrage, ob sich die Bayern-Fans Sorgen machen müssten, beantwortet der 32-Jährige ebenfalls eindeutig: "Nein, ich denke nicht."

In seinem aktuell gültigen Kontrakt besteht eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Mio. Euro. Es deutet aber wenig darauf hin, dass Kane darauf hofft oder sogar pocht, dass diese aktiviert wird.

Peter Schneiter 25 November, 2025 13:25