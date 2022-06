Hasan Salihamidzic bezieht Stellung zu den Ronaldo-Gerüchten

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic verweist die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Cristiano Ronaldo zum deutschen Rekordmeister ins Reich der Fabeln.

Die spanische “AS” berichtete zuvor, dass der 37-jährige Portugiese von Manchester United in München eine Option als potentieller Lewandowski-Nachfolger sei. “Das Gerücht, das im Umlauf ist, ist allerdings ein Gerücht, an dem nichts dran ist”, dementiert Salihamidzic diese Spekulationen am Freitag gegenüber “Sky” klipp und klar. Ronaldo passt nicht ins Beuteschema der Münchner und würde auch die Gehaltsstruktur sprengen.

Ohnehin läuft sein Vertrag in Manchester noch für eine weitere Saison bis 2023. Von beiden Seiten gab es in jüngster Vergangenheit klare Signale, dass der gemeinsame Weg weitergehen soll. Einzig einige portugiesische und spanische Medien sehen es anders.

psc 24 Juni, 2022 19:35