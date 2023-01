Hasan Salihamidzic stellt Serge Gnabry in den Senkel

Serge Gnabry hat sich am vergangenen Wochenende einen Abstecher nach Paris gegönnt, wo er sich die Fashion Week zu Gemüte führte. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic kritisiert seinen Spieler für dieses Verhalten hart.

Anlässlich des 1:1 der Münchner gegen den 1. FC Köln, bei dem Gnabry nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit von Trainer Julian Nagelsmann ausgewechselt wurde, sagte der 46-jährige Kroate: «Das ist amateurhaft, das ist genau das, was nicht Bayern München ist, irgendwo rumzuturnen, wenn man einen freien Tag hat. Ein freier Tag ist dazu da, sich auszuruhen, um beim nächsten Spiel Gas geben zu können.» Gnabry drohen nun sogar Konsequenzen: «Darüber werden wir reden. Am Mittwoch sicherlich. Natürlich gibt es da Gesprächsbedarf.»

Trainer Julian Nagelsmann hatte sich vor der Partie bereits zur Causa geäussert und forderte vom Angreifer Leistung: «Wichtig ist, dass die richtige Antwort auf dem Platz kommt. Wenn die am Dienstag passt, ist es okay für mich. Wenn sie nicht passt, ist es nicht okay für mich…» Gepasst hat die Leistung nicht. Gut möglich, dass Gnabry beim nächsten Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt erst einmal 90 Minuten auf der Ersatzbank sitzt.

