Hernandez erscheint einen Tag früher vor Gericht in Madrid

Lucas Hernandez stand am Sonntag noch in der Startelf des FC Bayern, der in der Bundesliga furios mit 5:1 bei Bayer Leverkusen gewann. Einen Tag später ist der Franzose bereits nach Madrid geflogen, um einen sehr wichtigen Termin wahrzunehmen.

Obwohl Lucas Hernandez am Dienstag vor Gericht in Madrid vorsprechen sollte, erschien der 25 Jahre alte Innenverteidiger bereits am Montag und somit einen Tag zuvor. Wie der Oberste Gerichtshof von Madrid (TSJ) laut “Goal” in einer Erklärung mitteilte, erschien der französische Nationalspieler am Montag “um 11.30 Uhr freiwillig, einen Tag, bevor er vorgeladen wurde”.

Sollte seine Berufung abgelehnt werden, müsste er spätestens am 28. Oktober seine Haftstrafe in einer Strafanstalt seiner Wahl antreten. Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern am kommenden Mittwoch (21 Uhr) auswärts gegen Benfica Lissabon soll er aber mitwirken.

adk 18 Oktober, 2021 16:16