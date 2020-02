Heynckes lobt Flick in den höchsten Tönen

Mit der Anstellung von Hansi Flick geht es beim FC Bayern wieder bergauf. Ex-FCB-Coach Jupp Heynckes wünscht, dass dem lange so gehen wird.

Anfang November übernahm Hansi Flick für Niko Kovac beim FC Bayern München. Seitdem geht es beim deutschen Rekordmeister insbesondere in der Bundesliga wieder aufwärts. Aktuell sind die Münchner wieder an der Tabellenspitze. Von Ex-FCB-Coach und Trainerlegende Jupp Heynckes gibt es nun höchsten Lob für Flick.

“Er ist für mich der ideale Trainer des FC Bayern, der eine neue Ära prägen kann”, erklärt Heynckes in der “Welt am Sonntag”. “Mir imponiert sehr, dass Hansi bescheiden ist und sich nicht so wichtig nimmt. Er würde sich auch nie ändern, wenn er dreimal die Champions League gewinnen würde. Das ist Hansi Flick.”

Beim FC Bayern ist Hansi Flick noch bis mindestens Sommer als Cheftrainer angestellt. Wie es im Anschluss weitergeht, wird sich in den kommenden Monaten herauskristallisieren.

adk 9 Februar, 2020 13:03