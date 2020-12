Hickey bestätigt Absage an den FC Bayern

Im August soll Aaron Hickey einem Transfer zum FC Bayern ganz nahe gestanden haben. In der Nachbetrachtung bestätigt er die Absage an den deutschen Rekordmeister.

Aaron Hickey und der FC Bayern standen in regem Austausch. Der 18 Jahre alte Schotte entschied sich jedoch gegen ein Engagement beim deutschen Fussball-Primus und heuerte stattdessen beim FC Bologna an.

“Bayern ist ein grossartiger Verein, aber Bologna ist riesig”, sagt Hickey im Gespräch mit der “Gazzetta dello Sport”. “Ich bin mir sicher, dass ich einen grossen Klub gewählt habe. Was mich am meisten überzeugt hat, ist die familiäre Atmosphäre, die ich sofort gespürt habe.”

Mit etwas Abstand erweist sich seine Entscheidung als absolut richtig. Während er in München wahrscheinlich lediglich in der zweiten Mannschaft eingesetzt worden wäre, ist Hickey in Bologna hinten links gesetzt. Der Youngster bestätigt derweil, dass auch Manchester City und Celtic Glasgow an seinen Diensten interessiert waren.

Hickey bereut mitnichten sein Übersiedeln nach Emilia-Romagna. “In der Serie A zu spielen ist wie eine Landung auf dem Mond. Es ist erstaunlich”, sagt er.

aoe 5 Dezember, 2020 13:06