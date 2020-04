Die Operation, bei der freie Gelenkkörper entfernt wurden, sei positiv verlaufen, teilen die Münchner mit. Coutinho wird voraussichtlich in zwei Wochen wieder mit dem Aufbauprogramm starten können. Wann der 27-Jährige wieder auf dem Platz stehen kann, falls es denn weitergeht, ist offen.

— FC Bayern München (@FCBayern) April 24, 2020