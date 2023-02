Hiobsbotschaft: Kylian Mbappé verpasst 1. Spiel gegen Bayern

PSG-Stürmerstar Kylian Mbappé verpasst das erste Spiel des Champions League-Achtelfinals gegen den FC Bayern.

Der 24-Jährige verletzte sich am Mittwochabend beim 3:1-Sieg gegen Montpellier am linken Oberschenkel. Erste Untersuchungen ergaben laut französischen Medienberichten, dass Mbappé wohl nicht rechtzeitig bis am 14. Februar fit wird, wenn in Paris das Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen die Bayern stattfindet. Für den Torjäger und seinen Klub ist dies ein herber Rückschlag.

Update: PSG bestätigt im Laufe des Donnerstagnachmittags, dass Mbappé wegen seiner Blessur rund drei Wochen ausfallen wird. Somit wird er das Hinspiel gegen die Bayern definitiv verpassen.

psc 2 Februar, 2023 13:53