Hitzfeld kritisiert Shaqiri für Bayern-Abschied 2015

Der frühere Nati-Trainer Ottmar Hitzfeld hat die Entscheidung von Xherdan Shaqiri, den FC Bayern im Jahr 2015 verlassen zu haben, bedauert. Der 72-Jährige bewertet den damaligen Abgang als Karriereknick.

Xherdan Shaqiri spielte von 2012 bis 2015 beim FC Bayern, ehe sich der Offensivspieler aufgrund mangelnder Perspektiven in München für den Abgang gen Inter Mailand entschied. “Ich habe schon damals gesagt, dass er den Schritt irgendwann bereuen wird”, erklärte mit Ottmar Hitzfeld sein früherer Nati-Coach in einem Interview mit dem “Blick”: “Robben und Ribery wurden älter, hätte er noch ein, zwei Jahre Geduld gehabt, wäre er deren Nachfolger geworden. Es war keine gute Entscheidung, die Bayern so früh zu verlassen.”

Bei Inter verlief es für den heute 29-Jährigen damals nicht erfolgreich. So zog er nach nur paar Monaten weiter zu Stoke City und später zum FC Liverpool, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht.

adk 6 Juni, 2021 12:30