Hoeness über Thiago-Interessenten: “Warten ab und wollen erpressen”

Thiago Alcantara wird nach wie vor mit einem Abgang vom FC Bayern in Verbindung gebracht. Ehrenpräsident Uli Hoeness kritisiert die zwei Interessenten scharf.

Der FC Liverpool und Manchester United sollen Interesse an einer Verpflichtung von Bayerns Mittelfeldmagier Thiago bekunden. Wo der Spanier am Ende landen wird, ist noch offen.

“Thiago hängt im Moment in der Luft. Er hat wahrscheinlich eine Vereinbarung mit Liverpool oder Manchester United – oder mit beiden”, meint Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness im “Sport1-Doppelpass” und attackiert in diesem Zuge beide Premier League-Klubs: “Und beide Vereine bluffen jetzt, es ist noch keiner offiziell an Bayern München herangetreten. Das ist kein Stil aus meiner Sicht. Die warten ab und wollen uns erpressen, indem sie bis zur letzten Woche warten und dann ein billiges Angebot hinhauen.”

Mit dem amtierenden Triple-Sieger hat der 29-Jährige in der vergangenen Woche die Vorbereitung für die neue Saison begonnen. Ob ein Transfer tatsächlich zustande kommt, muss abgewartet werden. Geht es jedoch nach Hoeness müsse “man sich beim FC Bayern die Frage stellen, ob man sich das gefallen lässt oder ob man eben sagt, dass er bleiben muss. Das werden bis zum 5. Oktober heisse drei Wochen. Da beginnt sich im Moment ein Stil, auch unter den grossen Klubs, breitzutreten, den ich so nicht gekannt habe.”

adk 13 September, 2020 16:53