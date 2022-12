Inter schielt auf Bayern-Profi Noussair Mazraoui

Der marokkanische Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui wechselte erst im vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Der 25-Jährige rückt nun in den Fokus von Inter Mailand.

Laut einem Bericht der «Gazzetta dello Sport» könnten die Nerazzurri ein Tauschgeschäft mit Denzel Dumfries anregen. Der Niederländer gilt in München schon seit längerem als Transferkandidat. Dumfries könnte in München auf Benjamin Pavard folgen, der im Sommer möglicherweise einen Wechsel vollziehen will. Dass der deutsche Rekordmeister im Zuge dessen den erst vor wenigen Monaten verpflichtete Noussair Mazraoui abgeben würde, ist aber wohl unwahrscheinlich. Der 25-Jährige steht bis 2026 unter Vertrag.

psc 30 Dezember, 2022 10:50