Inter kommt dem FC Bayern bei Ivan Perisic entgegen

Inter Mailand scheint dem FC Bayern bei der Ablöseforderung für Ivan Perisic entgegenzukommen.

Der kroatische Flügelstürmer ist in dieser Saison von den Nerazzurri an die Münchner verliehen worden. Der Bundesligist besitzt eine Kaufoption in Höhe von 20 Mio. Euro. Angeblich sind die Münchner an einem permanenten Engagement von Perisic durchaus interessiert.

Und laut “Gazzetta dello Sport” kommt Inter dem deutschen Rekordmeister nun entgegen: Die Forderung soll um 5 Millionen auf 15 Millionen Euro gesenkt werden. Ein Preis, den die Bayern für den 31-Jährigen durchaus bereit zu zahlen sein könnten. Perisic spielte vor seiner Verletzung Anfang Februar unter Hansi Flick durchaus eine tragende Rolle. Und dem kroatischen Vizeweltmeister gefällt es in München.

Klar ist zudem, dass Inter-Coach Antonio Conte nicht auf ihn zählt und ein Verkauf im Sommer ohnehin ansteht.

psc 20 März, 2020 11:55