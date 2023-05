Italien-Agent behauptet: FC Bayern an Vlahovic dran

Dusan Vlahovic wurde schon häufig beim FC Bayern gehandelt. Und laut einem Agenten aus Italien sollen die Münchner erneut Interesse bekunden.

Der FC Bayern sucht im Sommer einen neuen Mittelstürmer. Obwohl es um Dusan Vlahovic in diesem Zuge zuletzt ruhig geworden war, behauptet nun der italienische Spielerberater und Ex-Profi Massimo Brambati bei "TMW Radio": "Meiner Meinung nach wird Juve diese Angebote ernst nehmen. Denn sie sind alle von Bedeutung, handelt es sich doch um Chelsea, Bayern München und Atlético Madrid."

Neben den Bayern sollen also auch noch Chelsea und Atlético an Vlahovic dran sein. Juve überwies für den 23-jährigen Serben im Januar 2022 knapp über 80 Mio. Euro nach Florenz. Bei Bayern ist man offenbar gewillt, bis zu 100 Mio. Euro in einen neuen Top-Stürmer zu stecken. Ob dieser Vlahovic sein wird, wird sich erweisen.

adk 21 Mai, 2023 12:53