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Bayern zieht nicht

Jackson kehrt im Sommer zu Chelsea zurück

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 26 April, 2026 09:18
Jackson kehrt im Sommer zu Chelsea zurück

Die Zukunft von Nicolas Jackson ist vorerst geklärt: Der Stürmer wird im Juni zu Chelsea FC zurückkehren. Der FC Bayern München hat sich entschieden, die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro nicht zu aktivieren.

Diese Entscheidung wurde von Sportvorstand Max Eberl gegenüber dem «ZDF» bestätigt und entspricht damit den Berichten, die bereits seit Januar kursierten. Damit endet Jacksons Kapitel in München nach kurzer Zeit ohne dauerhafte Verpflichtung.

Wie es für den Offensivspieler weitergeht, ist hingegen noch offen. Chelsea wird gemeinsam mit dem Umfeld des Spielers die nächsten Schritte evaluieren, wobei ein erneuter Transfer im Sommer durchaus im Bereich des Möglichen liegt.

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