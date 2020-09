Jann-Fiete Arp wird beim FC Bayern degradiert

Stürmer Jann-Fiete Arp ist beim FC Bayern ab sofort nicht mehr Teil des Profikaders und bestreitet die Saison definitiv in der 2. Mannschaft.

Der 20-Jährige wechselte im vergangenen Sommer vom HSV nach München, konnte sich da bei den Profis aber nicht wirklich durchsetzen. Laut “kicker” bleibt der 20-Jährige nun dauerhaft in der 2. Mannschaft, die die aktuelle Saison in der 3. Liga bestreitet. Dort soll er sich mit regelmässigen Einsätzen weiterentwickeln und dann in einem Jahr eventuell wieder den Sprung ins Bundesliga-Team schaffen. Insgesamt spielte Arp für die 2. Mannschaft bereits 13 Mal und erzielte dabei drei Tore.

psc 24 September, 2020 14:59