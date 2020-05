Deshalb muss Javi Martinez den FC Bayern verlassen

Javi Martinez hat beim FC Bayern definitiv keine Perspektive mehr.

Bereits in der letzten Saison spielte der 31-jährige Spanier nicht mehr die erste Geige. Dies hat sich auch in dieser Spielzeit nicht geändert: Trainer Hansi Flick vertraut im Mittelfeld auf das erfolgreiche Duo Thiago und Joshua Kimmich. Und in der Innenverteidigung erhalten trotz Verletzungsproblemen ebenfalls andere Akteure den Vorzug. Javi Martinez wird die Münchner laut “kicker” wohl noch in diesem Sommer verlassen, auch wenn sein Vertrag noch ein Jahr weiterläuft. Zumindest dann, wenn der Transfermarkt trotz Coronakrise einigermassen in Gang kommt.

Über eine Rückkehr zu Athletic Bilbao wurde schon mehrfach spekuliert. Die Basken nähmen den Defensivstrategen mit Handkuss. Ob sie sich vertraglich einigen können, ist offen.

Wie bei Jérôme Boateng gilt auch bei Martinez, dass er beim deutschen Rekordmeister sicherlich keinen neuen Vertrag mehr erhält. Und der Bundesligist würde einen Wechsel in diesem Sommer wohl favorisieren, um noch eine Ablöse zu kassieren.

psc 6 Mai, 2020 20:06