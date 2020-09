Javi Martinez spricht über Abschied vom FC Bayern

Es ist wie ein Märchen: Javi Martinez schiesst kurz vor seinem vermeintlichen Abschied den FC Bayern zum Supercup-Titel. Ob der Spanier den deutschen Rekordmeister tatsächlich verlässt, steht aber noch immer nicht fest.

Sein Ex-Klub Athletic Bilbao macht Avancen und führt auch intensive Gespräche. Offenbar haben sich die Basken mit den Bayern bislang aber nicht über die Ablösemodalitäten geeinigt. Javi Martinez, der selber noch ein Jahr unter Vertrag steht, weiss selber noch nicht, was mit ihm geschieht und wie und wo es für ihn weitergeht. Dem spanischen TV-Sender “Movistar” sagt er nach dem 2:1-Sieg im Supercup gegen Sevilla: “Ich weiss nicht, was in den kommenden Tagen passiert. Aber wenn ich mich auf diese Art verabschiede, ist das ein Traum.” Auf Nachfrage, ob er künftig wieder für Athletic Bilbao auflaufen wird, sagt der 32-Jährige: “Ich weiß es nicht.”

Vorerst konzentriert er sich weiterhin auf die Aufgaben bei den Bayern, wie er “Sky” erklärt: “Ich will heute nur feiern mit meinen Kollegen, und dann haben wir ein Spiel am Sonntag.”

psc 25 September, 2020 09:55