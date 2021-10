Jens Lehmann stichelt gegen Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann legte mit dem FC Bayern einen starken Saisonstart hin, wurde in der Bundesliga nur eins von bislang sieben Spielen verloren. Der ehemalige DFB-Torhüter Jens Lehmann schiesst trotzdem leicht gegen den 34-Jährigen.

Am Sonntag war Jens Lehmann bei “BILD LIVE” zu Gast und im Rahmen des Gespräches stellte der heute 51-Jährige eine provokante Frage zur Debatte, ob Julian Nagelsmann oder Lothar Matthäus der bessere Coach sei: “Was ist eigentlich Qualität? Weiss jemand wie Lothar Matthäus oder Julian Nagelsmann mehr vom Fussball. Nagelsmann hat nie hochgespielt? Die Authentizität von Lothar ist schon hoch.”

Doch während Nagelsmann bereits bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und dem FC Bayern sein Können als Trainer unter Beweis gestellt hat, wartete Matthäus vergeblich auf ein Coach-Angebot aus der Bundesliga. Dorthin würde Lehmann derweil gerne selbst auf die Trainerbank zurückkehren. “Es kann gut sein, dass ich noch mal in der Bundesliga auftreten will. Wenn jemand gewinnen möchte! Ich war jetzt zweimal Co-Trainer, Chef-Trainer wäre jetzt mal angebracht”, so der frühere Keeper, der unter anderem für Borussia Dortmund, den FC Schalke 04 und den FC Arsenal spielte.

