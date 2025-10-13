Jérôme Boateng kehrt zum FC Bayern zurück

Jérôme Boateng kehrt zu seinem langjährigen Verein FC Bayern zurück. Der 37-Jährige wird als Trainer hospitieren.

Mitte September hatte der Ex-Nationalspieler seinen Rücktritt angekündigt. Nun wird er erst einmal in den Trainerberuf hineinschnuppern. Anschauungsunterricht erhält er von Bayern-Coach Vincent Kompany und dessem Staff. "Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich kann bei Bayern hospitieren und darauf freue ich mich sehr. Wir müssen nur noch den richtigen Zeitpunkt finden", so Boateng gegenüber "Bild".

Der Ex-Verteidiger hat seine Laufbahn als Trainer bereits aufgegleist. Die B-Lizenz hat er bereits im November 2024 im Rahmen eines Sonderlehrgang des Bayerischen Fussball-Verbandes (BFV) erworben. Bis Januar sind nun mehrere Hospitanzen vorgesehen, wie er ankündigt.

psc 13 Oktober, 2025 13:51