Jérôme Boateng kommentiert Löw-Entscheidung

Trotz seiner Ausbootung aus der Nationalmannschaft ist Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng erfreut darüber, dass Jogi Löw als Bundestrainer weitermacht.

Bei “Bild” kommentiert der 32-Jährige die Löw-Entscheidung wie folgt: “Ich freue mich, dass Jogi weitermachen darf. Er hat sich dieses Vertrauen in ihn in der Vergangenheit verdient.” Boateng, der insgesamt 76 Länderspiele für das DFB-Team bestritt, wurde wie Thomas Müller und Mats Hummels im März 2019 aussortiert. Es sieht weiterhin danach aus, dass das Trio nicht wieder reaktiviert wird, wobei die finale Entscheidung wohl erst in der unmittelbaren EM-Vorbereitung im nächsten Jahr fallen wird. Dass Löw das Team zum Turnier führt, ist seit Montagnachmittag und einem virtuellen Treffen der Verantwortlichen klar.

psc 1 Dezember, 2020 09:50